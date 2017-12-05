中国汇市：人民币兑美元早盘小升但仍无方向，持汇成本高应适时出手结汇

* 人民币早盘小升，中间价则微跌

* 市场对美税改推进反应平静

* 人民币仍缺乏方向

* 撮合交易对询价交易分流明显

* 人民币汇率指数跌至三个月低点

路透上海12月5日 - 人民币兑美元即期周二早盘小升，市场整体波幅并不大，中间价则微跌。交易员指出，市场对美国税改推进反应平静，外部市场亦无明显方向，人民币维持在区间内交易。随着交易员逐渐熟悉撮合系统，市场效率有望继续提升，料询价交易成交占比将持续下滑。

他们并表示，12月美联储加息预期已基本消化，人民币要摆脱区间走势需要外部因素提供更多指引；而区间震荡行情下，建议企业客户适时结汇，毕竟持汇成本较高；美指整体偏弱下人民币维持区间走势，这让人民币汇率指数稳步回落，不排除指数继续下行的可能。 “询价交易是比较传统的交易模式了，我认为撮合交易会慢慢取代询价模式。”一中资行交易员称，“短期人民币应该还是没方向。”

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微跌0.10%至94.26，该指数跌至8月30日以来新低。而昨日CFETS公布撮合交易的占比已占1/3，预计该模式的成交占比有望继续上升。

北京时间11:55，人民币兑美元即期报6.6116元，上日收报6.6187元，夜盘终报6.6166元。今日人民币兑美元中间价报6.6113元，上日为6.6105元。人民币兑美元询价模式即期成交额为82.2亿美元，上日半日为83.16亿美元。

全球汇市方面，美元周二兑主要货币守住温和涨幅，但周初的涨势开始放缓，因市场关注美国税改的下一阶段进展，以从中寻找美元走势的线索。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.771元, 上日尾盘为6.7745元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6123元, 与在岸即期价差为7点，上一交易日尾盘报6.616元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6132，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8522、5.8784和8.9069。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)