中国汇市：人民币兑美元早盘小升，交投区间窄客盘结购汇引领方向

* 人民币早盘小幅上扬

* 中间价连跌两天至两周新低

* 基本无监管干预迹象

* 客盘结购汇引领市场方向

路透北京10月24日 - 人民币兑美元即期周二早盘小幅上扬，无视中间价连两日下跌并创两周新低。交易员表示，十九大今日上午闭幕，重大政治事件期间市场自发维稳情绪仍较强，整体波动区间不大，客盘结购汇引领方向，未见明显干预迹象。

他们并指出，近期人民币走势基本跟着美元指数上下波动，客盘也没有明确趋势性方向；后续人民币走向仍要看美指动向，随着年底即将到来，人民币市场流动性问题以及客盘结购汇也将很大影响汇市走向。

“近期汇市差不多跟着美元指数动，我们客户结售汇都有，基本上没有看到干预的痕迹。”一外资行交易员称，“十九大都是维稳，整个基调还是比较温和，不会太激进。整个基调都是过去很好，未来会更好。”

北京时间11:58，人民币兑美元即期报6.6275元，上日收报6.6398元，夜盘终报6.6385元。今日人民币兑美元中间价报6.6268元，上日为6.6205元。人民币兑美元即期成交额为99.66亿美元，上日半日为152.56亿美元。

全球汇市方面，美元周二微跌，因市场注意力转向美联储(FED)下任主席人选。美国总统特朗普周一告诉记者，与五名候选人进行面谈后，他“十分接近”确定美联储主席人选。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.7815元, 上日尾盘为6.7905元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6283元, 与在岸即期价差为8点，上一交易日尾盘报6.6388元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6316，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.799、5.8502和8.7651。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 李文科; 审校 张喜良)