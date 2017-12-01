中国汇市：人民币兑美元早盘小幅调整因购汇需求偏多，短期仍无方向

* 人民币早盘随中间价调整

* 美国税改进程仍存不确定性，美指缺乏动能

* 客盘购汇需求较多，人民币对美指上行反应较大

* 人民币兑美元料维持区间波动

* 人民币汇率指数随美指调整

路透上海12月1日 - 人民币兑美元即期周五早盘续随中间价调整，但波动区间较之前收窄。交易员指出，由于美国税改进程仍存一定不确定性，外部美元指数缺乏动能，人民币短期料仍无方向；而临近年末客盘购汇需求相对较多，人民币对美指上行的反应可能会大于调整的反应。

他们并表示，由于市场预期明显分化，人民币兑美元表现相对较稳，各个期限隐含波动率和实际波动率均下滑，而美指又相对偏弱，根据规则人民币汇率指数基本随着美指波动。即期撮合交易将于下周正式上线，可关注新交易规则对市场流动性的影响。 “今天客盘美元买盘确实比较多，自营也是跟着客盘做做日内，短期应该还是区间走势的判断，”一中资行交易员。

北京时间12:00，人民币兑美元即期报6.615元，上日收报6.6107元，夜盘终报6.609元。今日人民币兑美元中间价报6.6067元，上日为6.6034元。人民币兑美元即期成交额为123.94亿美元，上日半日为125亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆周五持稳，升至10日高位后丧失动能，因市场焦急等待美国参议院对税改法案的投票。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.76元, 上日尾盘为6.767元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6161元, 与在岸即期价差为11点，上一交易日尾盘报6.6115元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6134，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8747、5.8773和8.9477。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)