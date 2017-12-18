中国汇市：人民币兑美元早盘小幅走贬，因美国税改议案提振美元指数

* 人民币早盘随中间价小幅走贬

* 美国税改议案提振隔夜美元

* 客盘结售汇相对均衡

* 短期人民币料维持横盘波动

路透北京12月18日 - 人民币兑美元即期周一早盘随中间价小幅走贬，但波幅明显收窄。交易员指出，美国税改议案有望本周通过，提振隔夜美元指数打压中间价，人民币随之走贬；但客盘结售汇相对均衡，美元进一步上涨缺乏动能，料人民币近期维持横盘波动。

他们并表示，境内市场目前以平客盘为主，自营交投兴趣不浓，并未跟随离岸CNH的走势，两地价差在早盘时段小幅倒挂；当前市场没有明显的升贬值预期，市场流动性较好，早盘时段波幅仅30点。

“发美元债的动不动回来一笔结汇的，对冲了最近能源进口增加的购汇，所以结售汇还是比较均衡的。”一中资行交易员称，“从现在的形势看，估计年底美元/人民币就在6.6附近了。”

北京时间11:49，人民币兑美元即期报6.6119元，上日收报6.6084元，夜盘终报6.608元。今日人民币兑美元中间价报6.6162元，上日为6.6113元。人民币兑美元即期成交额为136.97亿美元，上日半日为135.28亿美元。

全球汇市方面，美元兑欧元和日圆周一守住温和涨幅，周末美国税改议案距离最终批准又前进了一步，提振美元。美国重量级共和党议员周日表示，他们预计国会将在本周通过税改议案。参议院最早将于周二举行投票表决，总统特朗普希望在周末前签署。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.7645元, 上日尾盘为6.7568元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6116元, 与在岸即期价差倒挂3点，上一交易日尾盘报6.6064元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6124，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7744、5.8696和8.8178。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)