中国汇市：人民币兑美元早盘小跌，等待美国加息预期进一步明朗

* 人民币早盘随中间价小跌，中间价四连跌

* 购汇需求较多，大行适度提供美元流动性

* 短期走势面临更多不确定性

* 美欧英央行货币政策趋同有利人民币转强

* 周五美国就业数据或影响短期美元表现

路透上海7月6日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价小跌，中间价则连四日回落。交易员称，外部环境暂时平静，但市场购汇需求仍较大，大行适度提供美元流动性，等待美元出方向；中期看英、欧央行货币政策等均有正常化需求，人民币有反弹需求。

他们并表示，新中间价定价机制导致中间价和外部环境的联动更密切，中间价整体走势也面临更多不确定性，虽然美元或转为跌势，但过程可能较为反复，因此实操层面企业或个人继续延续单边投机思路，汇率风险料会明显上升。关注周五美国非农就业数据，以寻找更为明晰的加息预期。

“这两天外部也比较平静，等周五美国数据再看会不会出方向吧，如果美国数据强劲，加息预期上升，美元可能进一步反弹，”一外资行交易员指出。

北京时间11:51，人民币兑美元即期报6.8015元，上日收报6.7993元，夜盘终报6.8032元。今日人民币兑美元中间价报6.7953元，上日为6.7922元。人民币兑美元即期成交额为111.16亿美元，上日半日为104.39亿美元。

全球汇市方面，美元兑其他主要货币在周四亚洲交易时段早盘持稳，此前美联储公布的会议记录令美元涨势熄火。市场目前静待央行官员讲话以及美国数据出炉，以寻找下一个线索。

美联储周三发布6月13-14日政策会议的记录之后，美元涨势暂停。会议记录显示，决策者对通胀前景及其对升息步幅的影响分歧加，令部分美元多头感到失望。

“总体而言，美联储会议记录在我看来比较强硬，因为其中提到了近期缩减资产负债表的可能。但美元仍有所下滑，表明美元上档压力越来越沉重，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.9605元, 上日尾盘为6.9595元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8006元, 与在岸即期价差倒挂9点，上一交易日尾盘报6.7991元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8025，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7122、6.0171和8.7973。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)