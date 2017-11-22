中国汇市：人民币兑美元早盘延续横盘整理，离岸人民币流动性短暂异动

* 人民币早盘随中间价略微上行，日内波幅较为有限

* 客盘结售汇相对均衡，机构则缺乏交易兴趣

* 人民币料延续横向震荡走势

* 离岸人民币流动性出现短暂异动

路透上海11月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价略微上行，日内波幅仍比较有限。交易员指出，早盘市场结售汇相对平衡，机构自营基本完成年度任务，交易兴趣有所下降，市场波动区间日渐收敛，料短期仍将延续横向波动走势。

他们并表示，离岸人民币流动性出现短暂异动，离岸人民币隔夜HIBOR拆借利率突然大涨至逾五个半月新高，但长端则表现平稳，流动性紧张状况料不会持续。

“都不动啊，我们好几天不做即期了，估计大家任务也差不多完成了，”一中资行交易员称。

离岸人民币香港银行同业拆息(CNH HIBOR)出现异动；其中隔夜由周二的2.57550%大涨340个基点至5.97968%；同时一周期的HIBOR亦大涨176个基点至4.99478%。

另外汤森路透数据显示，香港金管局100亿元人民币日间回购协议流动性安排的额度盘初随即被调用30亿元，金管局指定的一级流动性提供行也提供了20亿元的流动性，但随后流动性被调用的金额分别回落至3亿和8亿元人民币。

一香港中资行分析人士称，今天离岸CNH流动性异动应是偶发情况，整个市场并未出现明显异样，可能是个别机构有应急流动性需求，或者和明日美国假期有关。

针对市场猜测是否和下周财政部在港发70亿人民币国债有关，该分析人士认为，“应该关系不大，国债缴款现在大家都有预期，会留出头寸，不至于扰乱市场。”

中国财政部周三公告称，将于11月27日当周在香港再发行70亿元人民币国债。

北京时间11:55，人民币兑美元即期报6.628元，上日收报6.6337元，夜盘终报6.6305元。今日人民币兑美元中间价报6.629元，上日为6.6356元。人民币兑美元即期成交额为109.29亿美元，上日半日为111.4亿美元。

全球汇市方面，美元兑其他主要货币周三持稳，尽管整个金融市场投资者风险偏好升温，但美债收益率并未上扬，限制美元上升。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.7805元, 上日尾盘为6.7845元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6272元, 与在岸即期价差倒挂8点，上一交易日尾盘报6.6264元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6313，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7829、5.9062和8.7878。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 林高丽)