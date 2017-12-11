中国汇市：人民币兑美元早盘延续窄幅波动，静待美联储利率决议

* 人民币早盘围绕上日收盘价窄幅波动

* 中间价结束十连跌

* 人民币对连续反弹美指无反应

* 短期料人民币延续窄幅波动

* 关注美联储议息会议是否有更多指引

路透上海12月11日 - 人民币兑美元即期周一早盘围绕上日收盘价附近窄幅波动，中间价结束十连跌。交易员指出，虽然外部美元指数延续反弹，但这仍只是对中间价产生影响，并推高了人民币汇率指数，而市场交易对此几乎无感，市场在等待本周美联储议息会议会否有进一步指引。

他们并指出，年底临近市场流动性略有减少，机构亦无意掀起波澜，更多是在成交量上做些努力；本周美联储加息预期或已基本消化，市场更关注监管层是否会跟进调整市场利率。 “市场太稳了，大家都没什么交易动力，”一中资行交易员称。

北京时间12:25，人民币兑美元即期报6.616元，上日收报6.6175元，夜盘终报6.624元。今日人民币兑美元中间价报6.6152元，上日为6.6218元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为117.66亿美元，上日半日为157.42亿美元。

全球汇市方面，美元周一亚洲盘初持稳，受到美国升息预期的支撑。比特币期货开始交易，吸引关注。美联储(FED)周三结束为期两天的货币政策会议时，料决定升息，而且美联储2018年或升息两次或三次。但通胀依然低迷令政策前景笼罩阴云。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.7665元, 上日尾盘为6.776元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6191元, 与在岸即期价差为31点，上一交易日尾盘报6.6231元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6164，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7923、5.8229和8.8639。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)