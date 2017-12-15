中国汇市：人民币兑美元早盘微升波幅收窄，短期料仍无明确方向

* 人民币早盘微升，中间价则小跌

* 美指小幅反弹影响中间价调整

* 市场价仍由客盘主导

* 短期人民币出方向概率不大

路透上海12月15日 - 人民币兑美元即期周五早盘微升，但有效波幅明显收窄，中间价则小幅调整。交易员指出，欧洲央行鸽派言论打压欧元，但美国税改议案角力也限制美元指数反弹空间，人民币中间价反应隔夜美指表现，但市场价仍由客盘主导，短期出方向概率不大。

他们并表示，美元/人民币长端掉期本周冲高至1,130点后小幅回落，表明企业购汇需求持续性并不强，预计长端掉期走势仍会维持区间波动；当前市场没有明显的升贬值预期，料跨年后个人购汇额度重新释放后的影响也会非常有限。

“年终了，就看企业客盘的情况了，现在看也还好，”一外资行交易员称，“机构如果不做量，应该没什么交易兴趣。”

北京时间12:13，人民币兑美元即期报6.6074元，上日收报6.6088元，夜盘终报6.6095元。今日人民币兑美元中间价报6.6113元，上日为6.6033元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为135.28亿美元，上日半日为179.42亿美元。

全球汇市方面，美元周五处于守势，此前美国国会为修改税改议案而争执不休，令市场信心受挫。同时欧元亦下跌，欧洲央行暗示，只要形势需要将继续提供经济刺激。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.7645元, 上日尾盘为6.7665元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6073元, 与在岸即期价差倒挂1点，上一交易日尾盘报6.6055元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6086，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7887、5.8862和8.88。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)