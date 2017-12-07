中国汇市：人民币兑美元早盘微升，市场走势平稳机构借势做大成交量

* 人民币早盘微升，中间价则微跌

* 内外部均缺乏波动刺激，人民币仍缺方向

* 部分机构借势做成交量排名

路透上海12月7日 - 人民币兑美元即期周四早盘小幅低开后微升，整体波幅相对有限，中间价则微跌。交易员指出，目前内外部都缺乏让人民币波动起来的事件，而且年底临近机构基本完成年度任务，主动出击意愿不强，人民币料延续当前走势。

他们并指出，由于汇率波动区间狭小，这种走势更适合做成交量，部分机构也尝试冲击年度排名，半日成交量较昨日放大逾三成；由于人民币兑美元走势稳定，外汇交易中心人民币汇率指数跟随美指连续出现反弹，暂时止住连跌走势。 “年底了，求个太平，...(接下来)就看特朗普会不会出人意料了，不过现在基本都是price in的，”一外资行交易员称。

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微升0.14%至94.4。

北京时间11:45，人民币兑美元即期报6.6137元，上日收报6.615元，夜盘终报6.6145元。今日人民币兑美元中间价报6.6195元，上日为6.6163元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为150.49亿美元，上日半日为111.06亿美元。

全球汇市方面，美元周四小幅走高，兑日圆收复稍早失地，投资者风险偏好再度升温的迹象和美国税改乐观情绪支撑美元。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.775元, 上日尾盘为6.7785元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6175元, 与在岸即期价差为38点，上一交易日尾盘报6.618元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6144，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8052、5.8824和8.8525。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)