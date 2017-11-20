中国汇市：人民币兑美元早盘微升，缺乏指引短期料延续小区间波动

* 人民币早盘随中间价微升

* 结售汇趋平衡，外盘影响逐渐上升

* 欧元和美指缺乏明显方向

* 人民币料维持小区间波动

路透上海11月20日 - 人民币兑美元即期周一早盘随中间价微升，整体波动仍不大。交易员指出，随着月中实需购汇较旺的影响逐渐释放，结售汇趋于均衡，人民币与美元指数的波动联动性应会上升，当前欧元和美指仍缺乏明显方向，人民币料维持6.6-6.65元小区间内波动。

他们并表示，监管层基本退出常态式干预，撇除时点实需购汇冲击扰动，短期外盘影响较明显，如果外盘缺乏方向，人民币走势也会相对稳定；而近期人民币资产收益率小幅上行，中美利差保持较高水平，提振了人民币资产吸引力，人民币缺乏明显贬值理由。

“美指接下来应该是稳定偏多，但反应到人民币，明显小了，比8-9月份的话，现在这样可以说是不动了，目前也没有看到让人民币动起来的理由，”一外资行交易员表示。

北京时间12:07，人民币兑美元即期报6.6351元，上日收报6.6353元，夜盘终报6.6285元。今日人民币兑美元中间价报6.6271元，上日为6.6277元。人民币兑美元即期成交额为121.27亿美元，上日半日为108.06亿美元。

全球汇市方面，欧元兑日圆周一触及两个月低位，因德国总理梅克尔寻求组建三方联合政府的努力失败，点燃对德国政治不确定性的担忧。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.7885元, 上日尾盘为6.779元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6412元, 与在岸即期价差为61点，上一交易日尾盘报6.6371元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6334，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.785、5.9205和8.7518。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 张喜良)