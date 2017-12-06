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中国汇市：人民币兑美元早盘微贬交易区间狭窄，撮合交易下汇价更趋稳
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2017年12月6日 / 凌晨4点33分 / 1 天前

中国汇市：人民币兑美元早盘微贬交易区间狭窄，撮合交易下汇价更趋稳

2 分钟阅读

* 人民币早盘微贬，交易区间狭窄

* 人民币兑美元中间价连续八日走弱

* 撮合交易下汇价更稳

* 未来方向不明、汇价交易区间窄限制客盘交易意愿

路透北京12月6日 - 人民币兑美元即期周三早盘微贬，人民币中间价持续第八日走贬，市场整体波幅区间非常狭窄。交易员指出，美国税改推进对美指影响有限，人民币也没有明确的方向，而撮合交易明显提升效率，交易点差继续缩窄，汇价更趋稳。

他们表示，人民币兑美元即期交易基本“睡着了”，没有外部因素或者国内政策指引，人民币很难走出当前狭窄区间，而临近年底市场交易热情下降，外围市场也比较淡静，只能期待新的交易变量出现，不过撮合交易上线后，价格稳定的特性更为明显。

“新系统出来了以后起到了稳定的作用...刚刚这一个小时只有5个点的波动，市场都要睡着了，我也快睡着了。”一中资行交易员指出。

另有外资行交易员指出，以往年末客盘的量会多一些，但今年不同，由于明年行情具有很强的不确定性，限制了客盘成交的兴趣，企业套保意愿下降，银行自营交易也没什么空间。另一方面，以前是因为监管严格令一些交易没法做，现在则是不想做，因为方向很不明确，要密切关注明年中国货币政策的取向。

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周三较上日微升0.01%至94.27；SDR篮子指数微升至95.11，BIS篮子指数微升至95.2。

北京时间11:43，人民币兑美元即期报6.6164元，上日收报6.6131元，夜盘终报6.6188元。今日人民币兑美元中间价报6.6163元，上日为6.6113元。人民币兑美元即期成交额为111.06亿美元，上日半日为82.2亿美元。

全球汇市方面，美元周三小跌，对于美国政府可能关门的担忧，抵消了对税改立法进展的乐观情绪。澳元亦走软，此前该国公布的经济数据释出经济增长令人担忧的信号。美元指数跌0.1%报93.297。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.779元, 上日尾盘为6.7785元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6185元, 与在岸即期价差为21点，上一交易日尾盘报6.617元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.617，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8263、5.8968和8.8842。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)

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