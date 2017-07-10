中国汇市：人民币兑美元早盘微跌，中国通胀数据影响有限短期料延续横盘

* 人民币早盘随中间价微跌

* 中国6月通胀数据影响有限

* 大行继续压远端掉期

* 市场缺乏热点，短期或延续横盘整理

路透上海7月10日 - 人民币兑美元即期周一早盘随中间价微跌，实际波动区间十分狭窄。交易员称，上周美国非农数据未掀波澜，而今早公布的6月通胀数据对汇市影响亦有限，市场缺乏持续热点推动，短期人民币或延续在6.80元附近做横盘整理。

他们并表示，大行在掉期市场上继续压远端，利用低成本资金来应对市场的购汇需求，尽量减少外储消耗；年度角度看，实需购汇总量估计不会有明显变化，如当前购汇需求得到有效释放，则后续购汇压力对市场的影响将明显减少。

“美元估计短期大升的机会不大，我还是看好人民币的，购汇需求一直没离开，如果美元变动有限，人民币应该在6.8附近横盘一段时间。”一外资行交易员指出。

中国6月CPI和PPI同比涨幅一如市场预期，均持平于前月。现阶段物价持稳，且年内通胀或通缩的可能性均偏低，预计未来CPI会温和抬升但在2%以内，PPI涨幅则继续收窄。

北京时间11:57，人民币兑美元即期报6.8017元，上日收报6.7995元，夜盘终报6.8067元。今日人民币兑美元中间价报6.7964元，上日为6.7914元。人民币兑美元即期成交额为74.41亿美元，上日半日为101.96亿美元。

全球汇市方面，美元周一亚市早盘站稳脚跟，此前出炉美国非农就业岗位增幅超预期，暗示美联储年内剩余时间将坚持其政策收紧计划。

“强劲的就业报告给了我们更多理由认为，美联储将宣布准备开始缩减资产负债表，”大和证券的首席汇市分析师Mitsuo Imaizumi表示。

但近来持仓报告显示，一些投资者在就业数据公布前削减美元多仓，因担心一系列表现平平数据可能促使美联储改变收紧计划。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.9625元, 上日尾盘为6.9523元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8018元, 与在岸即期价差为1点，上一交易日尾盘报6.8039元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8026，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7584、5.961和8.7729。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)