中国汇市：人民币兑美元早盘放量下跌，短期技术调整不改中期强势

* 人民币早盘放量下跌，中间价则升至10个半月新高

* 市场猜测监管启动过滤机制，逢低购汇涌出

* 人民币升势过快，结汇意愿略降

* 短期调整不改中期看好走势

路透上海8月11日 - 人民币兑美元即期周五早盘放量下跌，中间价则续升近130点刷新10个半月新高。交易员称，部分机构猜测今日监管层启动了对中间价的过滤机制，向市场传递不希望人民币过快升值的意图，离岸CNH转跌，逢低购汇亦迅速涌出，但短期调整不改中期强势。

他们并表示，本周人民币在快速上升时，购汇端基本没有流动性，而且走势独立，这种升势缺乏稳定性；另外汇价快速上升之后结汇的价格已经没有之前合适，结汇观望意愿上升，估计汇价从高点回落300-500点结汇需求会再度涌现。

“补个缺口，反复几下应该要的，这周涨的太快了，也需要回调，但中期看好基本是大家的共识了，”一外资行交易员称。

离岸人民币兑美元即期周五早盘冲高后急速转跌。先是一早冲破6.66关口，之后回落最低触及6.6949元，尽数回吐昨日涨幅，离岸CNH下跌也带动在岸汇价调整。面对市场的快速反应，一位分析人士称，“可能是美元对人民币中间价开的位置比较高，没有大家估计的跌破6.66。”

北京时间12:13，人民币兑美元即期报6.6694元，上日收报6.661元，夜盘终报6.6485元。今日人民币兑美元中间价报6.6642元，创10个半月新高，上日为6.677元。人民币兑美元即期成交额为183.09亿美元，上日半日为129.81亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆周五触及八周低点，因美朝紧张局势升级促使更多投资者避险。在地缘政治紧张或面临全球金融压力时期，投资者通常买入瑞郎和日圆，部分原因在于这两个国家都拥有庞大的经常帐盈余。

受中间价续升影响，外汇交易中心公布的人民币汇率CFETS指数时隔五个月重返94关口。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.825元, 上日尾盘为6.7938元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6877元, 与在岸即期价差为183点，上一交易日尾盘报6.6668元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6715，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8516、6.1217和8.6604。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)