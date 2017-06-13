中国汇市：人民币兑美元早盘放量微升，窄幅横盘刺激机构倒量

* 人民币早盘放量微升，中间价则略微下跌

* 市场无意在美联储公布利率决议前选择方向

* 窄幅波动刺激机构倒量，成交快速放量

* 短期汇价料延续窄幅整理

路透上海6月13日 - 人民币兑美元即期周二早盘放量微升，中间价则略微下跌。交易员称，本周美联储议息会议日益临近，市场似乎无意在此之前选择方向，窄幅波动也刺激了部分机构倒量，半日成交已超180亿美元，短期汇价料会延续窄幅整理走势。

他们并表示，目前看美联储本次加息或已基本消化，市场更期待美联储会后声明是否会表达更清晰的后续升息以及缩表路径；如果本周中国金融市场也跟随美联储调整相关利率，则对汇率的影响会相对较小，否则汇价可能会小幅承压。

“（美元兑人民币）6.8上方压力会大一点，感觉美联储这次加息预期基本price in（反映）了，如果反弹，估计也不会到6.85，大家结汇就会出来。”一中资行交易员称。

北京时间11:50，人民币兑美元即期报6.797元，上日收报6.7981元，夜盘终报6.7988元。今日人民币兑美元中间价报6.7954元，上日为6.7948元。人民币兑美元即期成交额为180.61亿美元，上日半日为96.17亿美元。

全球汇市方面，美元指数周二持稳，市场关注美联储为期两天的会议；加元上扬，此前加拿大央行暗示可能比预期更早升息。鉴于市场普遍预期美联储将升息，联储关于未来数月进一步紧缩步伐的任何新的暗示，以及其对经济和通胀前景的看法，将是投资者关注的焦点。

“鉴于(联储上次会议的)会议记录涵盖了许多细节，一个可能的情况就是6月会进行宣布，然后9月开始实施，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，他指的是联储可能进行的缩表计划。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.9715元, 上日尾盘为6.9705元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.7893元, 与在岸即期价差倒挂77点，上一交易日尾盘报6.7955元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.7971，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.6093、6.1797和8.6002。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)