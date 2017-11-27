中国汇市：人民币兑美元早盘略升，偏弱美指利好遭遇客盘购汇需求挤压

* 人民币早盘略升，中间价则小跌

* 市场购汇需求略微偏多，对偏弱美指反应较淡

* 市场不确定性仍较大

* 人民币不存在明显趋势，但波动率料上升

路透上海11月27日 - 人民币兑美元即期周一早盘略微上行，中间价则小幅回落。交易员指出，人民币早盘升幅较窄，对偏弱美指反应较为平淡，或因客盘在6.6元附近购汇略占上风；如若外部美元指数续呈弱势，此前累积的未结汇头寸最终会推升汇价，只是出手时点上不好判断。

他们并表示，德国政治动荡忧虑缓解，提振市场做多欧元情绪；由于本周美国参院将讨论税改议案，还有美联储主席提名人鲍威尔听证会，较大不确定性导致国际汇市大幅波动，人民币当前虽然不存在明显趋势，但波动率料和之前有所上升。

“现在各大经济体欧美包括中国有各种不确定，一切皆有可能，就看谁演的好了，短期真的不好判断，”一外资行交易员称，“日内的话也比以前难做多了，因为你不知道什么时候flow（客盘）就来一波。”

北京时间11:48，人民币兑美元即期报6.6004元，上日收报6.6037元，夜盘终报6.6028元。今日人民币兑美元中间价报6.5874元，上日为6.581元。人民币兑美元即期成交额为104.53亿美元，上日半日为126.49亿美元。

全球汇市方面，欧元兑美元周一触及两个月高位，兑其他主要货币持坚，得益于德国企业信心强劲，而且对该国政治动荡的担忧缓解。相比之下，美元欠缺动能，因外界认为持续低迷的通胀削弱了美联储升息的可能性。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.7485元, 上日尾盘为6.7338元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.5985元, 与在岸即期价差倒挂19点，上一交易日尾盘报6.588元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5978，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8631、5.9245和8.7863。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 林高丽)