中国汇市：人民币兑美元早盘续小跌，市场预期已变不应期待单边贬值

* 人民币早盘随中间价续跌

* 美指企稳，市场自发结售汇

* 不应期望人民币出现持续下跌

路透上海8月3日 - 人民币兑美元即期周四早盘续随中间价小跌。交易员称，隔夜美元指数探底企稳，美元空头离场一度打压人民币汇价至6.73元附近，但逢高结汇盘也顺势出手，短期料继续跟随国际美元波动；市场预期已经变化，不应期望人民币出现持续下跌。

他们并表示，目前市场仍积极看好欧元表现，但需警惕市场对欧央行可能的紧缩预期落空，引发市场激烈反应的可能。另外仍需继续关注中美有关贸易摩擦的最新进展以及周五美国非农就业数据。

“美元也是到了一个关键区间，不少空头止盈，接下来就看周五非农给不给力了，人民币基本跟着美指，短期应该在6.7-6.75区间波动吧。”一外资行交易员称。

北京时间11:53，人民币兑美元即期报6.728元，上日收报6.7219元，夜盘终报6.721元。今日人民币兑美元中间价报6.7211元，上日为6.7205元。人民币兑美元即期成交额为104.63亿美元，上日半日为110.57亿美元。

全球汇市方面，美元指数周四从15个月低点小幅回升，但走势仍然不稳，因有关美国今年是否会再次升息的疑虑犹存。美指周三曾跌至2016年5月以来最低点92.548。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.8755元, 上日尾盘为6.8655元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.7332元, 与在岸即期价差为52点，上一交易日尾盘报6.7294元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.7284，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.9688、6.0813和8.8919。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)