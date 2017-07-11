中国汇市：人民币兑美元早盘续微跌，市场缺乏指引“静静等风来”

* 人民币早盘随中间价续微跌

* 机构顺势做大成交量

* 市场缺乏指引，汇价延续窄幅整理

* 关注美联储主席叶伦半年度听证演说

路透上海7月11日 - 人民币兑美元即期周二早盘随中间价继续微跌，实际波动区间仍极为狭窄。交易员称，近期市场缺乏指引，外部市场亦因为夏季休假期波动有限，不少机构顺势做大成交量，短期人民币料仍延续此前窄幅整理走势，关注美联储主席叶伦半年度听证演说。

他们并表示，监管层推出逆周期因子的目的是不希望贬值预期过度影响市场，因此中期角度看，人民币仍值得看好，操作上仍可以考虑逢高结汇；今日央行重启逆回购对冲到期量，流动性仍较为充沛，长端掉期短暂反弹后持稳。

“短期内应该难出方向，日间操作难度大，押注人民币升值，隔夜风险也很大，越来越难做了。”一外资行交易员指出。

面对僵化走势，“静静等风来，”一中资机构交易员调侃称。

北京时间12:05，人民币兑美元即期报6.8041元，上日收报6.8019元，夜盘终报6.803元。今日人民币兑美元中间价报6.7983元，上日为6.7964元。人民币兑美元即期成交额为120.97亿美元，上日半日为74.41亿美元。

全球汇市方面，美元兑其他主要货币的涨势在周二早盘放缓，因主权债收益率涨势暂歇，投资者等待美联储(FED)主席叶伦的讲话，以期从中获得有关政策走向的新线索。叶伦将于周三1400GMT在众议院金融服务委员会作半年度货币政策证词陈述。

“美元走势受抑，因为德国公债收益率大涨态势隔夜停止，拖累美债收益率下跌。债券收益率近期涨势似乎过度，我们看到出现一些修正，”大和证券资深汇市策略师Yukio Ishizuki表示。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.9635元, 上日尾盘为6.9635元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8059元, 与在岸即期价差为18点，上一交易日尾盘报6.8066元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8046，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7529、5.9584和8.7613。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)