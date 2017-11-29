中国汇市：人民币兑美元早盘续随中间价下跌，市场预期分化短期料无方向

* 人民币早盘续随中间价下跌

* 人民币逼近6.61元支撑后缩减跌幅

* 月末市场结汇需求略有增加

* 市场预期分化，短期料难出方向

* 关注本周美国税改表决进程

路透上海11月29日 - 人民币兑美元即期周三早盘续随中间价下跌，盘中逼近6.61元关口支撑后缩减跌幅。交易员指出，美元指数反弹拉低人民币中间价，但市场预期分化，人民币对美指变动敏感度下降；继续关注美国税改政策进程的影响，预计人民币短期仍延续区间宽幅波动。

他们并表示，临近月末一方面银行间流动性相对宽松，短端掉期点小幅回落，掉期对即期没有负反馈，另外市场结汇需求也有所增加，帮助人民币缓解跌势；同时近期韩元持续反弹，在某种程度上也会提振人民币多头信心。 “市场分化比较明显，现在很难trade(交易)出一个方向来，我们估计CNY短期可能还会在6.58-6.63这500点区间波动，真的破了方向再说，”一中资行交易员。

北京时间12:00，人民币兑美元即期报6.5993元，上日收报6.5949元，夜盘终报6.6054元。今日人民币兑美元中间价报6.6011元，上日为6.5944元。人民币兑美元即期成交额为124.29亿美元，上日半日为103.39亿美元。而韩元这两个月累计升值超5%。

全球汇市方面，美元兑日圆周三持稳，受强劲的美国经济数据提振；朝鲜发射导弹的消息几乎未对外汇市场造成直接影响，不过投资者关注美国的反应。

美国参议院预算委员会周二通过特朗普税改议案，为参议院最早在周四进行全体表决打下基础，即使该议案仍有一些细节尚未敲定。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.7525元, 上日尾盘为6.7625元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6065元, 与在岸即期价差为72点，上一交易日尾盘报6.6087元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6025，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8236、5.9237和8.8238。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)