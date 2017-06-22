中国汇市：人民币兑美元早盘维持区间窄幅整理，短期汇价或易升难跌

* 人民币早盘维持区间窄幅整理，中间价微跌

* 逆周期因子继续缓和顺周期影响

* 人民币继续下跌可能性较小

路透上海6月22日 - 人民币兑美元即期周四早盘维持区间窄幅整理，中间价则微跌了4个点。交易员称，近期逆周期因子持续发挥作用，大幅缓和购汇需求上升带来的顺周期影响，后续继续明显调整的概率并不高，若美指重新转为调整，人民币有望重新测试前期6.79元附近高点。

他们并表示，近期汇价连续下跌也冲淡了前期看多人民币情绪，表明市场乐观情绪并没那么坚定，但要打消贬值预期，还应再借势推一把，让囤积美元的大户出手结汇，结售汇失衡状态料可进一步化解。

“前两日美元兑人民币反弹到6.84附近被央妈挡了一下，应该差不多了，再大跌机会不大，其实可以找机会结汇了。”一外资行交易员称。

北京时间12:29，人民币兑美元即期报6.8316元，上日收报6.829元，夜盘终报6.8299元。今日人民币兑美元中间价报6.8197元，上日为6.8193元。人民币兑美元即期成交额为95.01亿美元，上日半日为103.62亿美元。

全球汇市方面，美元周四在一个月高位下方持稳，整理近期涨势，近期涨势与美联储今年稍后可能再升息一次相关。

“我认为(美元)多头正在进行一些获利了结，”外汇经纪公司OANDA驻新加坡资深交易员Stephen Innes说，虽美联储态度偏于鹰派，但近期美国经济数据“并没有那么耀目”。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在7.005元, 上日尾盘为7.002元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8315元, 与在岸即期价差倒挂1点，上一交易日尾盘报6.8318元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8317，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.6293、6.1531和8.6527。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)