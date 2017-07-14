中国汇市：人民币兑美元早盘缩量小升暂止步6.78元，短期料仍偏强

* 人民币早盘续小升，但暂时止步6.78元关口

* 美指低位持稳，市场等待美国通胀数据

* 结售汇相对均衡，后续人民币料仍偏强

* 境内美元长端掉期续跌空间较为有限

路透上海7月14日 - 人民币兑美元即期周五早盘缩量小升，但暂时止步6.78元关口。交易员称，美元指数低位持稳，市场在等待晚间美国通胀数据，以寻找后续美联储加息线索；在岸即期市场结售汇相对均衡，客盘购汇需求暂时被抑制，预计人民币仍呈偏强走势。

他们并表示，市场购汇用于分红等实需仍在，后续走势或有所反复。今日央行开展逆回购对冲到期，资金面仍偏松，但预计银行间流动性也不会太过宽松；另外大行继续强压长端美元掉期必要性下降，长端掉期续跌空间料较为有限。

“市场相对均衡，购汇盘子也不大，也不需要央妈出手，...现在有点小变化，感觉有点出trend（趋势）的意思。”一外资行交易员指出。

北京时间12:06，人民币兑美元即期报6.7814元，上日收报6.7817元，夜盘终报6.7848元。今日人民币兑美元中间价报6.7774元，上日为6.7802元。人民币兑美元即期成交额为86.07亿美元，上日半日为134.62亿美元。

全球汇市方面，美元指数周五盘初几乎变动，因在今日稍晚美国公布通胀数据之前，汇市投资者保持谨慎。该数据料将确定美元短期走向。

“经过6月的升息后，美联储在再度升息之前，料将密切观察通胀趋势。因此市场对通胀数据的关注程度也相当高，美元可能出现大幅震荡，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.9215元, 上日尾盘为6.933元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.7822元, 与在岸即期价差为8点，上一交易日尾盘报6.7817元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.7812，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7362、5.9793和8.7771。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)