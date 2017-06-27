中国汇市：人民币兑美元早盘缩量小跌，购汇旺季汇价仍小幅承压

* 人民币早盘缩量小跌，中间价则下探本月新低

* 购汇旺季，大行适度提供美元流动性

* 人民币连续下跌抑制结汇意愿

* 短期人民币料仍小幅承压

* 关注稍晚美联储叶伦讲话

路透上海6月27日 - 人民币兑美元即期周二早盘缩量小跌，中间价创出本月新低。交易员称，6-7月实需购汇需求旺盛，虽然近期美指表现偏弱，且有大行适度提供美元流动性，但人民币连续偏弱走势进一步抑制了市场结汇意愿，短期汇价料仍小幅承压。

他们并表示，离岸人民币流动性仍充裕，但CNH转为上行并收复过半昨日跌幅，两地价差明显收窄，这缓解了在岸的下行压力；市场将关注稍晚时段美联储(FED)主席叶伦讲话，以期寻找年内再度加息的线索。

“近期走势和美指关系不是很密切，传统购汇旺季，我觉得美元兑人民币还是有一定的上行空间。”一中资行交易员称。

北京时间12:12，人民币兑美元即期报6.8408元，上日收报6.8378元，夜盘终报6.8415元。今日人民币兑美元中间价报6.8292元，上日为6.822元。人民币兑美元即期成交额为76.43亿美元，上日半日为96.25亿美元。

全球汇市方面，美元周二高企，兑日圆升至一个月高位，投资者静观美联储主席叶伦在今日稍后的会谈中是否会坚持她对经济前景的乐观看法。

“对冲基金本周已经在卖出日圆，叶伦的正面评论可能让他们有藉口卖出更多，”东京外汇研究公司Global-info Co主管Kaneo Ogino表示。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.999元, 上日尾盘为7.0055元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8476元, 与在岸即期价差为68点，上一交易日尾盘报6.859元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8424，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.6557、6.1147和8.7045。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)