中国汇市：人民币兑美元早盘走弱逾百点创月内最低，逢低购汇需求上升

* 人民币随中间价走弱逾百点，创月内最低价

* 逢低购汇需求上升，股息购汇等提振购汇需求

* 人民币汇价在6.83-84元料迎来监管和市场双重支撑

路透北京6月20日 - 人民币兑美元即期周二早盘跟随中间价走弱逾百点，并创6月以来最低。交易员称，隔夜美元指数走强，人民币中间价随即下滑，但幅度有所过滤，仍引发逢低购汇盘，人民币汇价走弱，市场并预期6.83或为人民币引来支撑。

他们并指出，6月整体而言购汇会相对多一些，油盘加上股息购汇等都会提振购汇需求，不过美指并没有明显趋势性走强，加上之前中国监管层维稳预期已经在市场基本达成一致，市场预期在6.83左右将陆续出现结汇盘，短期人民币汇价走弱区间有限。

“昨天美指涨了一点，今天美元兑人民币就继续上行，今天盘面上看，购汇回升，逢低购汇蛮多的，”一外资交易员指出。

北京时间11:59，人民币兑美元即期报6.8302元，上日收报6.817元，夜盘终报6.8215元。今日人民币兑美元中间价报6.8096元，上日为6.7972元。人民币兑美元即期成交额为86.65亿美元，上日半日为139.71亿美元。

全球汇市，美元兑日圆周二触及三周高点，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一位有影响的官员称，通胀率应会随薪资上升反弹，这支持了有关美联储将继续升息的预期。

“现在走到了十字路口。如果攻克这些水准，可望开启续涨之路，至少从技术面看如此，”三菱东京日联银行分析师Teppei Ino说。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.9958元, 上日尾盘为6.993元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8333元, 与在岸即期价差为31点，上一交易日尾盘报6.8282元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.8285，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.6186、6.1159和8.697。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)