中国汇市：人民币兑美元早盘跌幅收窄，市场情绪缓和监管层出手概率不大

* 人民币早盘跌幅收窄，中间价则现三连跌

* 人民币下探6.55元关口附近结汇需求上升

* 近期美元/人民币期权隐含波动率有所下降

* 短期监管层出手概率并不大

* 关注美元指数表现

路透上海9月14日 - 人民币兑美元即期周四早盘继续下跌，但跌幅较盘初收窄，中间价则三连跌至逾一周新低。交易员表示，早盘人民币短暂下破6.55元后，市场结汇意愿上升购汇意愿有所下降，限制人民币调整空间。而汇率弹性上升也是监管的希望，短期出手概率并不大。

他们并表示，从离在岸美元对人民币期权隐含波动率变化也可看出，目前市场对汇率波动不确定性担忧有所下降；后续继续关注国际美元走向，若美元指数能累积反弹动能，人民币仍可能因此承压。

“价格回到6.55，购汇的兴趣有所下降，结汇应该可以出手了，但近期被连续打脸，说起来都伤心，”一外资行交易员称，“接下来看看两周后美国税改有没有惊喜吧”。

北京时间11:54，人民币兑美元即期报6.5431元，上日收报6.5309元，夜盘终报6.5447元。今日人民币兑美元中间价报6.5465元，上日为6.5382元。人民币兑美元即期成交额为83.39亿美元，上日半日为83.68亿美元。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率双边报价为3.975/5.175，报价较上高点明显回落；离岸一年期平价期权隐含波动率也从5.75高点回到5.1附近。

全球汇市方面，美元兑日圆周四持于四周高位附近，交易员关注今日晚间出炉的美国消费者通胀数据，以获得有关美联储下次升息时机的线索。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.681元, 上日尾盘为6.6715元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.5518元, 与在岸即期价差为87点，上一交易日尾盘报6.5463元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.548，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7767、5.9243和8.6452。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)