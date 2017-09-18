中国汇市：人民币兑美元早盘跌幅收窄，短期缺乏方向静待美联储会议

* 人民币早盘低开后跌幅有所收窄，中间价则续微升

* 多空继续博弈6.55元关口

* 目前影响市场的因素变化不大，人民币缺乏方向

* 关注美联储议息会议是否会有超预期结果

路透上海9月18日 - 人民币兑美元即期周一早盘低开后跌幅有所收窄，但整体有效波动区间不大，中间价则续微升。交易员表示，月中时点实需购汇冲击已过，客盘在6.55元附近结汇需求略占上风，但因影响市场内外部因素变化均不大，短期汇价或维持区间横向波动。

他们并表示，本周将有美联储议息会议，市场或已基本消化美联储缩表动作，除非结果明显超出市场预期；而中期仍需关注美联储和欧洲央行的货币政策走向，另外还需关注人民币连续走升后的结汇预期出清情况。

“不能一直都大波动吧，目前看人民币应该是难上难下的走势，除非美元欧元那边出大的走势，”一中资行交易员，“我觉得市场对美联储9月缩表已经price in了，看看有没有其他意外吧”。

该交易员解释称，短期人民币估计比较难跌破6.55元，这个点位附近客盘结汇意愿较强；而6.5元附近则是央行出台政策点位，在此附近料会出现较强购汇需求，因此预计再次升破的概率也会较小。

北京时间11:55，人民币兑美元即期报6.5478元，上日收报6.5442元，夜盘终报6.55元。今日人民币兑美元中间价报6.5419元，上日为6.5423元。人民币兑美元即期成交额为94.61亿美元，上日半日为92.68亿美元。

全球汇市方面，美元/日圆周一在七周高位附近持坚，受到近期美国公债收益率上涨支撑；而英镑稍作喘息，上周因对于英国央行可能很快升息的预期增强而大涨。

本周的焦点在美联储(FED)9月19-20日政策会议。美联储料在此次会议宣布开始缩表的计划，但外界广泛预期其将维持利率不变。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.6795元，上日尾盘为6.678元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.5478元, 与在岸即期表现持平，上一交易日尾盘报6.5485元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5474，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8212、5.8878和8.8994。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)