中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价上行，惟逢假期成交低迷交投意愿有限

* 人民币小幅上升，中间价创逾三个月新高

* 中间价强势提振做多人气

* 圣诞假期市场交投清淡

* 会否升破6.55元关口还待观察

路透上海12月25日 - 人民币兑美元即期周一早盘小幅上行，但暂未突破上周四创下的高点，中间价则创逾三个月新高。交易员指出，中间价上行小幅提振市场做多人气，不排除人民币逐渐上行，但会否升破6.55元关口，还有待观察。

他们并表示，美国加息和税改利好落地，但并未提振美元指数，这或提振结汇意愿，进而推升人民币走势；但时值圣诞和元旦假期，市场交投清淡，成交量依旧在低位徘徊，双边点差也较大，需谨防流动性不足导致的市场意外波动的可能。

“中间价没什么意外，但给了市场一个卖美元的理由，...流动性不好，交投兴趣不大。”一中资行交易员称。

北京时间11:55，人民币兑美元即期报6.5642元，上日收报6.5687元，夜盘终报6.5765元。今日人民币兑美元中间价报6.5683元，较上日的6.5821元升138点，创9月20日以来新高。人民币兑美元即期询价模式的成交额为67.06亿美元，上日半日为69.18亿美元。

全球汇市方面，时值圣诞假期，国际外汇市场交投清淡，各个主要货币对变化有限。上周美国通过税改法案并没有给美指带来提振，反而出现调整，市场质疑税改声音渐增打压了美指人气。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.6993元, 上日尾盘为6.6993元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.559元, 与在岸即期价差倒挂52点，上一交易日尾盘报6.5644元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5609，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7764、5.7919和8.7718。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)