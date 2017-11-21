中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价下探一周低点，短期料仍无方向

* 人民币早盘随中间价下探一周低点后缩减跌幅

* 市场对外部欧元和美指变化反应较为有限

* 人民币料延续横向震荡走势

* 短期美元/人民币期权隐含波动率逐渐下行

路透上海11月21日 - 人民币兑美元即期周二早盘随中间价下探一周低点后缩减跌幅。交易员指出，德国政治不确定性推升隔夜美元指数，但人民币对此反应较为有限，客盘则略偏结汇；当前市场缺乏关键事件，各方普遍预期人民币横向震荡走势将延续。

他们并表示，近期市场缺乏方向，此前维持较高的短端美元/人民币期权隐含波动率逐渐下行，曲线趋于正常，风险逆转指标亦显示人民币目前没有明显的升贬值预期，这可能降低企业的汇率避险积极性。

“年底了大家任务也都完成差不多了，主动出击没必要，估计短期人民币还是会在6.6-6.65区间内波动，”一中资行交易员表示。

中国外汇交易中心官方公众号近期多次发布人民币即期撮合交易培训和延长联测时间等内容，为年底上线积极准备；公号文章称，随着即期撮合等交易模式的陆续推出，新平台将为市场成员提供更高效的交易服务。

北京时间12:11，人民币兑美元即期报6.6358元，上日收报6.63元，夜盘终报6.63元。今日人民币兑美元中间价报6.6356元，上日为6.6271元。人民币兑美元即期成交额为111.4亿美元，上日半日为121.27亿美元。

全球汇市方面，美元指数周二亚洲时段回吐部分涨幅，但仍离一周高位不远，因德国政治不确定性继续压制欧元。德国总理梅克尔在组建三方执政联盟的谈判破裂后表示，她倾向于重新举行大选，而非组建少数派政府。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.7935元, 上日尾盘为6.7934元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6425元, 与在岸即期价差为67点，上一交易日尾盘报6.6456元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6366，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7876、5.8954和8.7889。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 张喜良)