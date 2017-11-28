中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价下跌，关注本周美国税改表决进程

* 人民币早盘随中间价下跌，一度逼近6.61元支撑

* 逢低购汇需求不少

* 人民币资产收益率将支撑人民币汇率

* 关注本周美国税改表决进程

路透上海11月28日 - 人民币兑美元即期周二早盘随中间价下跌，盘中一度逼近6.61元关口支撑。交易员指出，隔夜美元指数暂时探底企稳，人民币中间价也随之调整，由于逢低购汇需求不少，人民币整体延续宽幅波动走势，若后续美指依旧偏弱，人民币或挑战6.55元阻力位。

他们并表示，市场基本预期美联储12月将进行加息操作，对美国参议院本周会否通过税改方案的质疑成为美元表现不确定的因素之一；另外中美利差处于较高水平，有利于资金流入，从这个角度看，即使美指反弹，人民币明显下跌可能性也不大。

“美指跌人民币跟涨，只是幅度不一样而已，这个逻辑已经很清晰了，”一外资行交易员称，“人民币资产有这么高收益率支撑，汇率涨跌幅度应该都不会特别大。”

北京时间11:46，人民币兑美元即期报6.6063元，上日收报6.5979元，夜盘终报6.5975元。今日人民币兑美元中间价报6.5944元，上日为6.5874元。人民币兑美元即期成交额为103.39亿美元，上日半日为104.53亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆周二下跌，仍距离两个月低点不远，市场短期内关注美国参议院本周稍晚可能就税改计划进行的表决。近期美元因美国税改计划的不确定性而受创。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.756元, 上日尾盘为6.7377元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6053元, 与在岸即期价差倒挂10点，上一交易日尾盘报6.5955元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6086，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8646、5.9395和8.8035。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 张喜良)