中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价下跌，撮合交易上线市场反应积极

* 人民币早盘随中间价下跌，但整体波幅有限

* 美指整体平稳，人民币仍缺乏方向

* 撮合交易平稳上线，市场快速熟悉

* 即期成交量下降明显

路透上海12月4日 - 人民币兑美元即期周一早盘随中间价下跌，整体波幅仍相对有限。交易员指出，美国税改稳步推进，但后续还有参众两院协商，最终仍存一定不确定性，且美国总统特朗普仍受困于通俄门事件，美元指数对税改利好反应平静，人民币短期料仍缺乏明显方向。

他们并表示，外汇交易中心新上的撮合交易平稳运行，做市商快速熟悉新的交易方式；撮合交易有利于市场分层，另外带量成交、双边点差小等较询价交易具备更明显优势，亦有利提升市场效率和价格发现；但目前撮合交易还未经历市场考验，具体影响还有待检验。 “撮合交易的价格明显比较好，风险不大啊，放出去多少成交多少，不会像询价那样有潜在纠纷的情况，当然第一天大家也在熟悉当中，”一中资行交易员称。

另一中资行交易员表示，目前只有做事商可以参与撮合交易，非做市商在询价系统里的价格较之前要差一些，流动性也下降了，不排除有虹吸效应，后续市场交易会逐渐集中到撮合系统中。

中国外汇交易中心此前称，为进一步促进价格发现和提高交易效率，将于2017年12月4日在新一代外汇交易平台CFETS FX2017推出基于双边授信的即期撮合交易。

北京时间11:53，人民币兑美元即期报6.6148元，上日收报6.6065元，夜盘终报6.6206元。今日人民币兑美元中间价报6.6105元，上日为6.6067元。外汇交易中心公布的人民币即期成交量仅为83.2亿美元，较上日123.9亿元下降三分之一，目前还不清楚该交易量是否包含撮合交易的部分。

全球汇市方面，美元周一全面走升，兑日圆触及两周半高位，美国参议院周末通过税改案提振美元走势。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.77元, 上日尾盘为6.7475元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6148元, 与在岸即期价差倒挂0点，上一交易日尾盘报6.5978元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6143，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8521、5.8662和8.9096。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)