中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价下跌，美指料偏弱人民币仍值得看好

* 人民币早盘随中间价下跌

* 美指探底反弹，人民币多头顺势减仓

* 人民币6.75元附近结汇意愿较强

* 美指料仍整体承压，人民币值得看好

路透上海7月28日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价下跌，暂时脱离逾九个月高点。交易员称，美元指数探底反弹，此前人民币多头也顺势减仓离场，但6.75元附近结汇意愿再度显现；因市场普遍预期美指中期仍继续承压，因此逢高结汇料会延续，人民币仍值得看好。

他们并表示，目前市场对美元大概率呈弱势的看法日趋一致，而人民币近期紧贴美指波动，人民币汇率弹性明显提升；另外从内部看中国经济继续向好，且市场结售汇意愿日趋均衡，也有利于人民币双向波动。

“近期人民币跟美指跟的蛮紧的，美指本身波动性比较大，人民币的波动性也上来了，”一外资行交易员称，“美指下得好快，此前做空美元的减点头寸，所以有些反弹，但我觉得就只是反弹而已。”

另一大行交易员也表示，近期市场看多人民币情绪逐渐占据上风，预计人民币将继续上行，如果有美元多头需要结汇，在6.75元附近应是合适的时机。

北京时间12:10，人民币兑美元即期报6.7488元，上日收报6.7376元，夜盘终报6.7409元。今日人民币兑美元中间价报6.7373元，上日为6.7307元。人民币兑美元即期成交额为113.57亿美元，上日半日为98.11亿美元。

两位知情消息人士周四透露，中国外管局近日就远期售汇风险准备金对多家银行进行调研，当前按20%征收的远期售汇风险准备金可能调整或取消。多位市场人士表示，若取消售汇风险准备金，将降低企业远期购汇成本。

全球汇市方面，美元兑其他主要货币周五下跌，稍早的温和反弹走势逐步消退，静待美国第二季经济成长数据在今日稍晚公布。若数据表现稳健，无疑会让近期下跌的美元获得喘息之机。

“美联储会议后的美元跌势看来有些过头了，所以自然会有反弹，”大和证券高级汇市策略师Yukio Ishizuki表示。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.875元, 上日尾盘为6.871元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.7463元, 与在岸即期价差倒挂25点，上一交易日尾盘报6.7441元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.747，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8885、6.0744和8.8311。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)