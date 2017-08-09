中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价创10个月新高，转升值预期意味渐浓

* 人民币早盘与中间价双双创出10个月新高

* 离岸CNH盘中亦触及6.7004元的10个月新高

* 人民币市场结汇意愿高涨，走势与外围市场脱节

* 市场或已从贬值预期转为升值预期

* 短期人民币走势料仍偏强

路透上海8月9日 - 人民币兑美元即期周三早盘与中间价双双创出10个月新高。交易员称，今日人民币汇率走势继续独立于国际市场，国际美元探底企稳的情况下，市场结汇意愿仍旧高涨，逢低购汇需求则明显减少，这导致汇价易升难跌，短期强势走势料延续。

他们并表示，从目前市场反应看，市场或已从贬值预期转为升值预期，期间可见大行在某些点位有大单投放人民币流动性，但无法判断是客盘本身行为还是大行维稳需求；这种结汇偏强状况或加快监管层对购汇端限制的放松步伐。

“不跟着外围走了，自身的力量还是蛮大的，”一中资行交易员称，“那些抄底（购汇）的人，已经心累了，如果没人抄底，那购汇端就没流动性了，也不好。”

中国自身宏观数据对人民币走势的影响仍不大。中国统计局周三公布的7月通胀基本符合市场预期，继续呈现总体持稳态势。分析师表示，下半年通胀形势料仍温和，但年底需警惕通胀上行的风险；政策上，目前防风险调结构的基调料继续保持。

北京时间11:55，人民币兑美元即期报6.6944元，盘中汇价一度升至6.6931元，上日收报6.7035元，夜盘终报6.708元。今日人民币兑美元中间价报6.7075元，上日为6.7184元。人民币兑美元即期成交额为149.79亿美元，上日半日为159.72亿美元。

全球汇市方面，日圆兑美元周三触及八周高位，兑其他货币也普遍上扬，对朝鲜半岛引发的新一轮地缘政治紧张局势做出反应。朝鲜周三表示，正在“仔细检查”以导弹打击关岛的计划。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.8405元, 上日尾盘为6.8419元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.7055元, 与在岸即期价差为111点，盘中一度触及6.7004元的10个月新高，上一交易日尾盘报6.7125元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6989，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8609、6.0971和8.7001。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)