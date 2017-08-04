中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价小升，关注晚间美国非农数据

* 人民币早盘随中间价反弹

* 中间价升至逾九个半月新高

* 短期人民币料仍偏强，仍应坚持逢高结汇

* 重点关注市场对美国非农数据的反应

路透上海8月4日 - 人民币兑美元即期周五早盘随中间价反弹，中间价升至逾九个半月新高。交易员称，美元指数低位震荡，等待晚间美国非农数据出台，市场对数据的反应较数据本身好坏更为重要；人民币短期料整体偏强，操作上仍可维持逢高结汇思路。

他们并表示，虽然目前市场对美元延续弱势看法趋于一致，但一旦市场预期转向，市场反应也会比较激烈，人民币波动较之前更紧贴国际市场，整体走势不确定性也在上升，因此此前一路看升或者一路看贬人民币的思路应及时调整。

“美指这两天低位挣扎，大家也在等市场对今晚美国非农数据的反应，来判断美元是不是差不多到底了。”一外资行交易员称。

消息人士对路透表示，中国央行正考虑在十九大之后扩大人民币汇率的浮动区间。这基本上是为了给改革信任状增光的象征性举措，官方政策重点仍是减债。

北京时间11:56，人民币兑美元即期报6.7195元，上日收报6.7233元，夜盘终报6.7175元。今日人民币兑美元中间价报6.7132元，上日为6.7211元。人民币兑美元即期成交额为120.18亿美元，上日半日为104.63亿美元。

全球汇市方面，美元兑欧元和日圆周五分别在两年半低位和七周低位附近挣扎，此前公布的美国数据表现疲弱，投资者静候今日稍晚公布备受关注的美国非农就业报告，期望从中寻得宽慰。

路透调查显示，分析师预计美国7月非农就业岗位增加18.3万个，低于6月的增加22.2万个。另据CME Group的FedWatch工具，交易商预计美联储12月升息的机率约为44%。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.866元, 上日尾盘为6.869元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.7235元, 与在岸即期价差为40点，上一交易日尾盘报6.7299元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.7185，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.9781、6.0982和8.8257。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)