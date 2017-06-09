中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价小跌，中国通胀数据影响有限

* 人民币早盘随中间价续小跌，有效波幅亦继续收窄

* 英国议会选举打压英镑间接施压人民币

* 美联储加息在即，市场观望气氛渐浓

* 中国通胀数据影响有限

* 短期汇价或易升难跌

路透上海6月9日 - 人民币兑美元即期周五早盘续随中间价小幅调整，有效波幅继续收窄；交易员称，欧洲央行表态不及市场预期，加上英国议会选举不确定性大增，美元指数因此获益反弹，逢低购汇客盘需求仍存，大行适度提供美元流动性，美联储加息在即，市场观望气氛渐浓。

他们并表示，中国最新公布的5月通胀数据基本符合预期，对汇市影响有限；各方对“逆周期因子”的作用判断分歧较大，间接影响对汇率走势判断，预计短期汇价整体应会呈现易升难跌走势，除非美指大幅反弹。

“现在算是暂时的平静吧，没有明确方向，也不知道后续管理层有没有更多的动作，”一外资行交易员称。

中国国家统计局周五公布，5月居民消费价格指数(CPI)同比涨1.5%，创四个月高位。分析师称，年内物价不是货币政策关注的主要目标，货币政策维持中性主要还是为了抑制金融机构杠杆过快上升及资产价格泡沫的风险。

北京时间11:51，人民币兑美元即期报6.7998元，上日收报6.7938元，夜盘终报6.7995元。今日人民币兑美元中间价报6.7971元，上日为6.793元。人民币兑美元即期成交额为92.73亿美元，上日半日为131.88亿美元。

全球汇市方面，英镑周五急跌，因英国首相特雷莎梅所属的保守党在大选中似乎无法获得预期的多数席位。美元、欧元和日圆等其他主要货币波动有限，从容应对前美国FBI局长科米的证词陈述。

“不管大选结果可能引发怎样的政治动荡，英国退欧进程将继续。其他货币，如美元/日圆，反应并不特别大，因为和去年退欧公投不同，这次更多算是国内事件，”FPG证券社长深谷幸司表示，“整体外汇市场的关注焦点现在将转向美联储下周的政策会议。”

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.9635元, 上日尾盘为6.964元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.7865元, 与在岸即期价差倒挂133点，上一交易日尾盘报6.7846元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.802，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.6154、6.1692和8.6722。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)