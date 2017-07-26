中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价小跌，关注美联储声明缩表线索

* 人民币早盘随中间价小幅下行

* 关注凌晨美联储议息决议

* 美指料仍偏弱，人民币整体跟随美指波动

路透上海7月26日 - 人民币兑美元即期周三早盘随中间价小幅下行。交易员称，美元指数探底企稳，给实需购汇逢低买进美元机会，但汇价在探底6.76元附近时亦有大行结汇，市场结售汇大体均衡，除非美联储态度明显鹰派，人民币每次贬值仍是结汇的时机。

他们并表示，目前市场在等待周四凌晨美联储议息会后声明是否有缩表的更多线索，但至少从目前看，美国政治风波短期难平且通胀温和，如果缺乏实质性利好，美元反弹将比较困难。美指偏弱时，人民币料会整体上继续跟随美元波动。

“人民币贬值压力没那么大了，近期汇价跟美指跟的蛮紧的，先看看凌晨美联储议息的声明情况吧，美指应该没到底。”一外资行交易员称。

北京时间11:48，人民币兑美元即期报6.7554元，上日收报6.7512元，夜盘终报6.752元。今日人民币兑美元中间价报6.7529元，上日为6.7485元。人民币兑美元即期成交额为119.81亿美元，上日半日为98.97亿美元。

全球汇市方面，美元兑一篮子主要货币周三持稳在13个月低点上方，投资者静待美联储(FED)政策声明，以寻找下次收紧货币政策的时间线索。投资者要关注的线索在于，美联储今年是否可能再次升息以及何时开始缩表。

“过去一个月，由于市场被迫解除寄望特朗普行情的再通胀交易，美元遭遇无情的抛售，”瑞士信贷私人银行投资策略与研究部董事兼亚太区资深外汇分析师王君豪表示，“短线出现些许稳定将是大家乐见的”。根据FED WATCH预期，美联储9月升息可能性仅8%，12月则为48%。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.8885元, 上日尾盘为6.8895元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.7552元, 与在岸即期价差倒挂2点，上一交易日尾盘报6.759元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.7538，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.87、6.0343和8.7996。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)