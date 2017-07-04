中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价小跌，短期续跌空间料有限

* 人民币早盘随中间价下跌，有效波动区间狭窄

* 6.80元附近大行适度提供美元流动性

* 部分美元头寸止盈，限制人民币跌势

* 短期续跌空间料有限

路透上海7月4日 - 人民币兑美元即期周二早盘随中间价下跌，但实际有效波动区间非常狭窄。交易员称，隔夜美元大幅反弹，小幅提振市场购汇情绪；大行则适度提供美元流动性，另外部分美元多头止盈离场，因此人民币续跌空间或有限，短期走势需要更关注美元指数表现。

他们并表示，美元整体仍处于偏弱水平，这料会逐渐影响到持汇信心。人民币从高点回落到6.8元附近后，估计结售汇会逐渐均衡，但也不排除监管层为了将结汇意愿推得高一些，继续寻机推高人民币汇率的可能。

“大行出来了一下，大家都挺自觉的，不去主动测试，另外美元兑人民币低位反弹起来也有几百点，有部分TP(止盈)，后续如果连着几天不下跌，估计购汇需求会慢慢上来，”一中资行交易员指出。

北京时间11:59，人民币兑美元即期报6.7974元，上日收报6.7897元，夜盘终报6.799元。今日人民币兑美元中间价报6.7889元，上日为6.7772元。人民币兑美元即期成交额为101.03亿美元，上日半日为84.03亿美元。

全球汇市方面，美元周二持稳，之前美国公布的乐观数据，提振美债收益率至七周高位。市场焦点转向澳洲央行政策决定，看该行是否将加入日益庞大的采取鹰派基调的央行队伍。

“美元最新的涨势受直接需求推动，而并非因为其他货币表现疲软，”巴克莱资深分析师Shin Kadota称，“对美联储今年稍晚可能加息的预期已经降得太低。我们现在看到这一期望值略有反弹。”

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.966元, 上日尾盘为6.961元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.7969元, 与在岸即期价差倒挂5点，上一交易日尾盘报6.796元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.7988，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7275、6.0041和8.7953。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)