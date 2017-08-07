中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价小跌，结售汇相对均衡市场自发稳定

* 人民币早盘随中间价小跌

* 结售汇相对均衡市场自发稳定

* 市场关注美元指数反弹是否能持续

路透北京8月7日 - 人民币兑美元即期周一早盘随中间价小跌。交易员称，上周五美元指数大幅反弹，拖累今日人民币中间价下调；市场结购汇相对均衡，能够自发稳定。市场在观察美元指出的这波反弹是否能持续，料人民币近期随美元指数和中间价指引小幅波动。

他们并表示，随着人民币走势趋稳，大行暂无需为市场调度美元流动性，进而在掉期市场的卖压明显减轻。此外，随着人民币资金面趋紧，资金买盘在掉期市场需求增加，令一年期掉期继续保持在1,000点上方。

“现在没那么多需求，购汇不是很强，大行也没怎么出来干预，估计汇价暂时稳定在这。”一中资行交易员称，“现在就看下一步美元指数是不是真的反弹。”

北京时间11:58，人民币兑美元即期报6.7232元，上日收报6.7181元，夜盘终报6.7295元。今日人民币兑美元中间价报6.7228元，上日为6.7132元。人民币兑美元即期成交额为142.82亿美元，上日半日为120.18亿美元。

全球汇市方面， 美元周一持坚，此前乐观的美国非农就业报告提振美元脱离15个月低位。本周将有一系列数据出炉，被视为美元反弹之势能否持续较长时间的关键。

“本周对美元来说是关键的一周。尽管非农就业数据强劲，但10年期美债收益率涨幅有限、显示出对美国通缩放缓的担忧挥之不去，”东京IG Securities的资深外汇策略师Junichi Ishikawa说。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.8675元, 上日尾盘为6.8765元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.7291元, 与在岸即期价差为59点，上一交易日尾盘报6.7368元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.7244，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.9315、6.0741和8.7785。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)