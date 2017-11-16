中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价小跌，购汇需求抵消美指疲软利好

* 人民币早盘随中间价小跌

* 税改前景不明继续打压美元指数

* 实需购汇抵消美指疲软利好

* 市场分化明显人民币仍无方向

路透上海11月16日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价小跌。交易员指出，国际美元受美国税改前景不明打压表现疲软，但人民币受到的提振相对有限，更多受月中实需购汇影响；而市场预期分化明显，在外部主要货币走出明显趋势之前，人民币大概率延续区间宽幅波动。

他们并表示，人民币当前价位可上可下，且缺乏指引，机构自营相对谨慎；近期美元偏弱而人民币兑美元持稳，人民币汇率指数出现七连跌，脱离本月初创下的95.33高点。

“买(美元)的稍微多一些，但近期内外部都没什么大事，这种行情应该会继续，”一中资行交易员称“从走势上也可以感觉大家的看法分歧比较大，这应该也是央妈希望看到的吧。”

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微跌0.11%至94.84；SDR篮子指数微跌至95.24，BIS篮子指数微跌至95.67。

北京时间11:50，人民币兑美元即期报6.6369元，上日收报6.6298元，夜盘终报6.6195元。今日人民币兑美元中间价报6.6286元，上日为6.6263元。人民币兑美元即期成交额为119.33亿美元，上日半日为110.1亿美元。

全球汇市方面，美元周四处于守势，因围绕美国税改计划前景的疑虑抵消了美国基础通胀上升的影响；此外近几日美股下跌以及垃圾债走低，也让投资者持谨慎态度。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.788元, 上日尾盘为6.7755元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6394元, 与在岸即期价差为25点，上一交易日尾盘报6.633元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6358，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8172、5.8736和8.7413。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 吴云凌)