中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价微升，购汇需求冲淡美指调整利好

* 人民币早盘随中间价微升

* 时点购汇需求冲淡美指调整影响

* 预计跨年之前人民币将延续横盘走势

* 短端期权波动率稳步回落

路透上海12月19日 - 人民币兑美元即期周二早盘随中间价微升，但整体波动区间仍相当有限。交易员指出，隔夜美元指数小幅下跌，但仍只对中间价有影响，月中时点购汇需求明显限制了人民币即期汇价的反弹空间，预计跨年之前人民币仍将维持横盘走势。

他们并表示，市场普遍认为短期人民币不会出现明显变化，部分机构参与市场意在做大成交量，争取市场排名；由于即期汇价波动快速收窄，美元/人民币离在岸短端期权波动率较10月下旬高点稳步回落。

“时点因素吧，往年年底也会购汇多点，但没有出现比较慌的情况，”一中资行交易员称，“波动太小了，不太想参与交易。”

北京时间12:08，人民币兑美元即期报6.6156元，上日收报6.617元，夜盘终报6.617元。今日人民币兑美元中间价报6.6098元，上日为6.6162元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为121.2亿美元，上日半日为136.97亿美元。

全球汇市方面，美元周二仍陷于最近的交投区间内，对美国税改议案将获得通过的乐观情绪，以及对该议案对经济增长最终影响的疑虑，左右美元走势。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.765元, 上日尾盘为6.7568元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.613元, 与在岸即期价差倒挂26点，上一交易日尾盘报6.6098元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6154，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7973、5.8749和8.8474。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)