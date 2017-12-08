中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价微跌，超预期贸易数据影响有限

* 人民币早盘微跌，中间价则现十连跌

* 超预期的11月中国贸易数据对人民币影响有限

* 部分机构继续借势做成交量排名

* 短期人民币仍无打破区间迹象

路透上海12月8日 - 人民币兑美元即期周五早盘微跌，整体波幅仍相对有限，中间价则现十连跌。交易员指出，中国海关甫公布超预期的11月贸易数据对汇市影响有限，市场结售汇亦相对均衡，目前美元指数反弹仅对人民币中间价发挥作用，短期人民币仍无打破区间横盘迹象。

他们并表示，市场走势平稳，部分机构继续抓住时机做大成交量，今日半日成交量较昨日继续小幅放大；目前市场也在等待晚间美国非农数据会否超预期，并未明年加息次数提供更多的线索。 “人民币现在基本对外部美元表现无感，走势跟昨天也差不多，也不知道横盘到什么时候，”一外资行交易员称。

北京时间12:04，人民币兑美元即期报6.6178元，上日收报6.6155元，夜盘终报6.614元。今日人民币兑美元中间价报6.6218元，上日为6.6195元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为157.42亿美元，上日半日为147.78亿美元。

中国海关总署周五公布数据显示11月进出口增速均超预期，显示外需持续回暖。

全球汇市方面，美元周五小幅上涨，兑一篮子货币料录得周线涨幅，因美国国会通过法案暂时为政府提供资金，令投资者更加乐观地认为税改议案也会获得通过。

路透调查显示，美国定于周五稍晚公布的数据料将显示，11月非农就业人数增加20万人。美联储联邦基金利率期货价格显示，投资人预期美联储在12月12-13日会议上将升息，投资人如今关注2018年还会升息几次。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.7805元, 上日尾盘为6.7814元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6238元, 与在岸即期价差为60点，上一交易日尾盘报6.6243元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6186，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7882、5.8404和8.9201。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 杨淑祯)