中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价涨逾百点，短期料延续区间波动

* 人民币早盘涨逾百点，中间价亦升近140点

* 欧元强势反弹间接提振人民币多头

* 月中购汇需求较多限制反弹空间

* 欧元、美元缺方向，人民币料延续区间震荡

路透上海11月15日 - 人民币兑美元即期周三早盘涨逾百点，中间价亦升近140点扭转颓势。交易员指出，隔夜欧元强势反弹，打压美元指数，间接提振人民币多头，但月中实需购汇需求较多，也限制了人民币反弹空间。目前外部欧元、美指均缺乏明确方向，人民币料延续区间震荡。

他们并表示，央行外汇占款数据再次表明监管层退出常态式干预的决心，市场波动更多参考客盘需求和外部欧元、美元变化；离、在岸美元/人民币短端期权隐含波动率逐渐回落，亦显示市场对汇率大幅波动的担忧下降。

“买(美元)的还是蛮多的，不然今天(美元兑人民币)回调的可能还要更多点，”一中资行交易员称，“出不出方向，还要看美元、欧元的表现，如果它们没出方向，我们这应该也不会出。”

北京时间12:01，人民币兑美元即期报6.6321元，上日收报6.6431元，夜盘终报6.6366元。今日人民币兑美元中间价报6.6263元，上日为6.6399元。人民币兑美元即期成交额为110.1亿美元，上日半日为129.39亿美元。

在岸美元/人民币平价期权一月期隐含波动率从9月高点5.150下降到最新的3.85附近阶段低点；离岸美元/人民币平价期权一月期隐含波动率亦从9月高点5.838回落至4.338的阶段低点。

中国央行最新公布的10月末中央银行口径外汇占款增加20.98亿元人民币，为连续第二个月维持正值，显示资本流动形势稳中向好。分析人士指出，央行已基本退出常态化干预，未来外汇占款或将继续维持在0附近。

全球汇市方面，欧元周三亚洲盘初仍接近两周半高点，受乐观的德国经济数据提振，投资者也在等待今日稍晚将公布的美国消费者物价指数(CPI)数据。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.7845元, 上日尾盘为6.7847元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6364元, 与在岸即期价差为43点，上一交易日尾盘报6.6386元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6331，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.823、5.8602和8.7157。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 张喜良)