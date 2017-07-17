中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价续升，较好中国数据提振多头人气

* 人民币早盘续随中间价上行，中间价创近八个半月新高

* 美指低位运行，提振人民币多头情绪

* 中国二季度经济数据较好，助力人民币反弹

* 短期或测试前期高点

路透上海7月17日 - 人民币兑美元即期周一早盘续随中间价上行，中间价创出近八个半月新高。交易员称，疲软美国通胀数据拉低美联储后续加息预期，美元指数低位运行，人民币汇价反弹走势料延续，短期或测试前期高点；但本周有油盘购汇需求，所以反弹走势不会一帆风顺。

他们并表示，今日公布的中国二季度经济增长数据表现较好，或在较长时间内给人民币多头更多信心，但短期更多仍集中在结售汇是否均衡上。而金融工作会议的短期影响在心理层面，中期影响则暂时还不好判断，需要进一步观察。

“(美元)再下去6.75的概率还是很大的，但今天跌破有点难，...还需要美指继续跌一跌。”一中资行交易员指出。

中国国家统计局周一公布，今年二季度国内生产总值(GDP)同比增长6.9%，高于路透调查预估中值6.8%；环比增长1.7%。分析人士称，经济数据表现强劲，从工业生产，投资、零售和出口都不错，但预计全年呈现为“前高后不低”态势。

备受瞩目的中国金融工作会议上周六结束。从会议传递出的信息看，正如市场预期，中国领导层将金融风险防范化解置于创新发展前，并升级金融监管协调至国务院层面的金融稳定发展委员会，凸显当前防范金融风险的紧迫性和维护国家金融安全的决心。

北京时间11:57，人民币兑美元即期报6.7694元，上日收报6.7842元，夜盘终报6.7741元。今日人民币兑美元中间价报6.7562元，上日为6.7774元。人民币兑美元即期成交额为84.25亿美元，上日半日为86.07亿美元。

全球汇市方面，美元周一触及10个月低点，因美国大举收紧政策的风险减弱，促使投资者增加对高收益率货币或风险资产的杠杆头寸。

“好坏不一的形势有可能使美联储持谨慎态度，市场降低了今年将进一步升息的机率一点也不奇怪，”澳新银行分析师David Plank说，“这是不是会推迟启动资产负债表正常化的进程还不得而知，但我们对美联储目前是否愿意推进那个进程表示怀疑。”

联邦基金利率期货暗示，美联储在12月前再次升息的机率约为50%，而且对明年全年升息次数的预期低于两次。美联储决策者曾暗示今年还会再升息一次，2018年将再升息四次。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.908元, 上日尾盘为6.9028元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.7668元, 与在岸即期价差倒挂26点，上一交易日尾盘报6.7645元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.7674，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.7559、6.0078和8.8651。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)