中国汇市：人民币兑美元早盘随中间价走贬，外盘无方向汇价延续区间波动

* 人民币早盘随中间价走贬

* 结售汇基本均衡，实际有效波动不大

* 外盘无方向，人民币延续区间波动

* 关注本周美国税改表决进程

路透北京11月30日 - 人民币兑美元即期周四早盘随中间价走贬。交易员指出，美元指数上升动力不足，美国税改进程虽有反复，但市场对最终通过仍抱有一定预期；外盘没有明显方向，而人民币结售汇较为均衡，实际有效波动不大，料近期区间波动的趋势将延续。

他们并表示，今日公布的中国官方PMI显示出中国经济基本面较为强劲，这也是人民币汇率能基本平稳的基础，但市场预期分化，未来走势难以预测。而由于近期汇率平稳，6个月期限期权波动率也处于一个半月低位。 “外盘没有方向，现在还是继续观察美国税改和欧洲的政治变动，”一外资行交易员称，“现在汇价太不好预测了，不要有预期。”

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周四联合公布，宏观经济先行指标--11月官方制造业采购经理人指数(PMI)CNPMIB=ECI升至51.8，高于路透调查预估中值51.4，亦高于10月份的51.6。这是官方制造业PMI连续16个月处于扩张区间。

北京时间11:56，人民币兑美元即期报6.6047元，上日收报6.5988元，夜盘终报6.62元。今日人民币兑美元中间价报6.6034元，上日为6.6011元。人民币兑美元即期成交额为115.44亿美元，上日半日为124.29亿美元。

全球汇市方面，美元周四亚洲时段走高，此前公布的美国经济增长数据表现乐观；但美元兑一篮子货币本月或将收跌，投资者谨慎关注美国税改议案的进展。

美国国会共和党周三竭力调整他们的税改议案，以使那些担心税改将扩大联邦赤字的议员满意。该议案将在本周稍后递交美国参议院全体表决。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.7665元, 上日尾盘为6.769元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6118元, 与在岸即期价差为71点，上一交易日尾盘报6.612元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6045，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.837、5.8984和8.8985。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)