中国汇市：人民币兑美元早盘震荡反弹无视中间价调整，仍可逢高结汇

* 人民币早盘震荡反弹，中间价则续跌逾百点

* 人民币重新跟随美指波动

* 离岸人民币流动性有所收紧

* 6.55元附近仍可考虑结汇

路透上海9月13日 - 人民币兑美元即期周三震荡反弹，中间价则继续下跌逾百点。交易员表示，中间价连续调整对市场结汇意愿有所压制，但此前人民币连续上行已扭转市场预期，因此逢高结汇仍是后续操作思路。

他们并表示，人民币日内走势重新追随美元指数波动，而短期内美指仍缺乏反弹动能，这继续利好人民币多头；今日离岸人民币流动性有所收紧，隔夜拆息利率升至3%以上，亦助力限制离岸人民币空头势力。

“（美元兑人民币）之前快跌然后快速反弹，其实量都没放出来；单从大趋势上看，结汇还没出清，而且美元也没看到反弹的理由，6.55附近还是可以结汇。”一外资行交易员称。

北京时间11:45，人民币兑美元即期报6.5292元，上日收报6.535元，夜盘终报6.5362元。今日人民币兑美元中间价报6.5382元，上日为6.5277元。人民币兑美元即期成交额为83.68亿美元，上日半日为101.51亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆周三延续迅猛涨势，但兑欧元走势受抑，德国公债收益率飙升冲抵了美债收益率上涨给美元带来的支撑。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.6525元, 上日尾盘为6.6535元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.5291元, 与在岸即期价差倒挂1点，上一交易日尾盘报6.5368元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5263，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8224、5.9321和8.6885。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 曾祥进)