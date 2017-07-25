中国汇市：人民币兑美元早盘震荡小升，短期分歧较大但中期仍偏强

* 人民币早盘小幅低开后反弹

* 短期市场分歧较大

* 关注本周美联储议息决议

* 中期人民币料仍偏强

路透上海7月25日 - 人民币兑美元即期周二早盘小幅低开后震荡小升，中间价则暂时脱离九个月新高。交易员称，人民币上行至6.75元附近后市场对短期后市走势判断出现分歧，关注本周美联储议息决议，短期走势应更关注外部环境变化。

他们并表示，近期市场实需购汇仍不少，但随着结汇意愿上升，购汇对市场的压制作用将逐渐减弱，另外美联储持续加息前景黯淡，12月加息预期不足四成，加上美国政治风波不断，这对人民币多头而言存在中期利好，因此人民币每次贬值都应是结汇的时机。

“市场比较分化吧，购汇结汇都有，短期不是很好判断，我偏向美元可能继续走弱，对人民币来说应该是好事。”一中资行交易员称。

北京时间12:06，人民币兑美元即期报6.7495元，上日收报6.7505元，夜盘终报6.7502元。今日人民币兑美元中间价报6.7485元，上日为6.741元。人民币兑美元即期成交额为98.97亿美元，上日半日为72.01亿美元。

全球汇市方面， 美元兑一篮子其他主要货币周二从13个月低位回升，在乐观美国经济数据出炉后试图摆脱近期颓势。投资者静候本周美联储(FED)政策会议，希望从中找到下次收紧政策时机的线索。

招商银行外汇首席分析师李刘阳认为，本次议息会议应关注联储如何评价近期低迷的通胀和零售数据，叶伦的鸽派基调是否会有所变化；另外7月会议中是否会明确缩表启动的时间；美联储是否会将特朗普政府的改革失败风险纳入到经济评估中。

巴克莱驻东京资深汇市策略师Shinichiro Kadota表示，美元的任何反弹在短期内都可能受限，因围绕美国政治风险的担忧挥之不去。“美元疲软的推动因素并没有消失。我认为美元不会从当前水准持续上升。”

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.886元, 上日尾盘为6.8845元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.7456元, 与在岸即期价差倒挂39点，上一交易日尾盘报6.7478元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.7505，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8664、6.0775和8.793。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 林高丽)