中国汇市：人民币兑美元早盘震荡走升，市场猜测中间价续往贬值方向过滤

* 人民币早盘震荡走升，中间价升至近11个月新高

* 市场猜测监管启动过滤机制，临近中午购汇增加

* 人民币日内波动明显加大，交投兴趣浓

* 不及预期的7月宏观数据对汇市影响不大

路透上海8月14日 - 人民币兑美元即期周一早盘震荡走升，中间价续升至近11个月新高。交易员称，上周五美元指数大幅下挫，而今日中间价仅上调41个点，机构猜测今日监管层继续将中间价向贬值方向过滤，有意限制人民币过快上涨；盘初涌现结汇盘，随后购汇盘逐渐增多，令汇价回吐部分涨幅。

他们并表示，客户近期有些跟风结汇，机构自营盘近期也倾向于空美元，若市场预期过于统一，监管层可能会继续引导。不过本周有油盘购汇，且美元指数也有筑底倾向，预计人民币或在6.66附近暂稳。今日公布的中国7月宏观数据对汇市影响不大。

“今天中间价还是有过滤，可能现在觉得人民币升值太快了，升贬太快都不好。”一中资行交易员称。

他并表示，尽管目前机构自营盘更倾向于空美元，但上周五和今日监管层都将中间价向贬值方向过滤，释放出一定信号，机构自营盘也有了观望心态。

路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周一预计会开在6.655元附近，较上日升值约92点。

中国国家统计局周一公布，7月规模以上工业增加值同比增长6.4%，社会消费品零售总额同比增10.4%，均低于路透调查预估中值的7.2%和10.8%。

北京时间12:01，人民币兑美元即期报6.6617元，上日收报6.6668元，夜盘终报6.6666元。今日人民币兑美元中间价报6.6601元，上日为6.6642元。人民币兑美元即期成交额为145.79亿美元，上日半日为183.09亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆周一小幅上涨，高于上周的近四个月低点，美朝紧张局势看来仍是近期前景的关键。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.8175元, 上日尾盘为6.805元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.6818元, 与在岸即期价差为201点，上一交易日尾盘报6.6717元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6582，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8749、6.0875和8.6666。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)