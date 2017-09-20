中国汇市：人民币兑美元早盘高开高走，市场预期分化且待美联储议息决议

* 人民币早盘高开高走，中间价则续创两周新低

* 美指小幅调整，人民币收复昨日大部分跌幅

* 市场预期分化，汇率弹性仍较高

* 错过点位的结售汇头寸仍有机会等到合意价格

* 关注美联储议息会议是否会有超预期结果

路透上海9月20日 - 人民币兑美元即期周三高开高走，盘中一度尽数收复昨日跌幅，中间价则续创两周新低；交易员表示，国际美元并未像预期那样反弹反而转为小跌，部分美元多头头寸离场，加上价格相对购汇而言已变得较差，人民币转为上涨，随着市场预期分化，短期人民币料延迟宽幅波动。

他们并指出，从近期逆周期因子看，监管层不仅对过度升值有过滤，对过度贬值也有过滤，通过逆周期因子的微调来影响市场预期，避免超调风险，从这个角度看，只要汇率波动是有序的，升贬都可接受，因此此前错过结售汇点位的头寸还是有机会等到合意的价格。

“本来大家预期美指起码反弹一下，但结果没有，最后变成了人民币自嗨，今天购汇少了，（美元兑人民币）就下来了，”一外资行交易员称。

另一中资行交易员认为，目前市场对美联储本次议息决议普遍态度谨慎，如果没有超预期的结果，美元指数可能仍会整体偏弱，这可能会帮助人民币回到6.5-6.55元附近。

北京时间11:52，人民币兑美元即期报6.5675元，上日收报6.5859元，夜盘终报6.586元。今日人民币兑美元中间价报6.567元，上日为6.553元。人民币兑美元即期成交额为105.2亿美元，上日半日为94.02亿美元。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周三微升，投资者静待美联储(FED)会议结果出炉。美联储预计将宣布缩减4.2万亿美元债券持仓的计划；分析师预计美联储预计宣布将在10月开始削减月度购债规模，并对在12月12-13日会议上升息持开放态度。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.7065元, 上日尾盘为6.7183元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.5692元, 与在岸即期价差为17点，上一交易日尾盘报6.585元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5684，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8879、5.8905和8.8823。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)