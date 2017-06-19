中国汇市：人民币兑美元随中间价微升，客盘购汇需求略升限制汇价反弹

* 人民币早盘随中间价微升，但实际波幅有限

* 客盘购汇需求略升，限制汇价反弹空间

* 汇价要进一步反弹需要更多利好刺激

路透上海6月19日 - 人民币兑美元即期周一早盘随中间价微升，但实际有效波幅相当有限。交易员称，人民币中间价逐渐企稳，客盘购汇需求略升，限制汇价反弹空间，加上近期美元指数缺乏方向，汇价要进一步反弹需要更多利好刺激。

他们并指出，监管维稳效果基本达到，是否会继续推升汇价，则需要看监管态度，自营机构自发推高的积极性目前看并不高；若美指转为趋势性走弱，人民币料会跟随美元波动，市场参与者也会逐步适应汇率弹性上升的过程。

“美元兑人民币几天不下去，还是有些客盘在买的，但市场看法分歧比较大，这个位置附近上下都有可能，美指也是，需要再来点什么事情，可能方向就又明确了。”一中资行交易员称。

北京时间11:53，人民币兑美元即期报6.8115元，上日收报6.8139元，夜盘终报6.8135元。今日人民币兑美元中间价报6.7972元，上日为6.7995元。人民币兑美元即期成交额为139.71亿美元，上日半日为134.65亿美元。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周一持稳，此前受疲软美国经济数据影响下滑，投资者等待纽约联储总裁杜德利的讲话，以判断近期经济力道能否持续。

“在周五疲弱的美国数据后，杜德利可能提供美联储是否仍打算继续货币政策正常化的看法，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表示，“我的看法是杜德利的谈话不会太偏鸽派，美元或得以恢复缓步上扬走势。”

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.99元, 上日尾盘为6.9895元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.8116元, 与在岸即期价差为1点，上一交易日尾盘报6.813元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.81，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.6254、6.1353和8.6959。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)