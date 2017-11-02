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中国汇市：人民币小幅收升成交缩量，逢低购汇盘涌现汇价缩减涨幅
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2017年11月2日 / 上午9点20分 / 1 天前

中国汇市：人民币小幅收升成交缩量，逢低购汇盘涌现汇价缩减涨幅

2 分钟阅读

    * 人民币小幅收升成交缩量，盘中升破6.6关口
    * 中间价亦小幅调升，因隔夜美指下滑
    * 美指调整加上存量结汇推高人民币
    * 外部环境不确定性较大，汇率将维持较高弹性

    路透北京11月2日 - 人民币兑美元即期周四小幅收升，盘中大涨至半个月新
高后缩减涨幅，中间价亦调升。交易员表示，隔夜美指回落，加上月初结汇较多，人民币开
盘大涨，而部分机构止盈离场亦加剧人民币反弹；随后逢低购汇盘涌现，令人民币不断缩减
涨幅。
    
    他们并表示，由于昨夜美联储公布利率决议，机构大幅减少隔夜头寸，而日内汇价波动
较大，机构缺乏倒量动机，成交量较上日明显下滑。接下来仍有美国税改方案、非农数据、
美国总统特朗普访华等不确定因素，可能对人民币汇率波动造成一定影响。
    
    “这几天结汇一直很强，不过下午购汇就多了，全天看来结售汇基本均衡了。而且人民
币汇率指数又创新高，可能有下行风险，客户也会看这个。”一中资行交易员称，“现在市
场的分歧明显，看贬人民币的人也不少。”

    另有中资行交易员表示，市场已经充分预期了美联储主席人选，估计美元下跌幅度不会
太大，这周人民币可能还有走升空间。不过月中将有大量实需购汇，会拖累人民币。

    全球汇市方面，美元周四下跌，回吐本周稍早部分涨幅。美国联邦储备理事会(美联储/
FED)周三一如预期维持利率不变后，投资者对美元进行获利了结，市场广泛预期美联储下次
会议将会升息。
    
    美联储周三维持利率不变，称美国经济成长稳健，就业市场不断增强，与此同时，联储
淡化近期侵袭美国的飓风给经济造成的影响，暗示联储12月再度升息在望。
    
 
    以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市
场人民币的主要报价：

 在岸市场人民币兑美     今日         上日         升贬
 元                                             
 即期成交价格<CNY=C    6.6063       6.6161       0.15%
               FXS>                             
   中间价              6.6196        6.63        0.16%
 成交额<CNYSPTVOL=C  220.25亿美  320.12亿美元       
               FXT>      元                     
 日内波动幅度(pips)     308       日低6.6135    日高6.58
                                                   27
   今年以来升贬幅度                                5.20%
 2005年汇改以来升贬                               25.28%
               幅度                             
  一年期美元/人民币         962                         
               掉期                             
                                                
                                                    
 离岸人民币市场         今日         上日               
   CNH即期             6.6128       6.6079              
 一年期NDF<CNY1YNDF    6.7655       6.7635              
              OR=>                              
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6026
元；人民币兑欧元、日圆和英镑GBPCNYFIX16=CFX
S的参考汇率分别为7.6868元、5.791元和8.7577元。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和
英镑参考价。(完)

 (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)

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