中国汇市：人民币放量收升至两周新高，维持区间波动等待美联储政策方向

* 人民币放量收升至两周高点，中间价升近百点 * 美联储利率决议公布在即外部市场相对平稳 * 月初时点购汇需求相对较少 * 因流动性紧张导致的结汇需求暂时消退 * 短期人民币料延续宽幅波动 路透上海/北京11月1日 - 人民币兑美元即期周三放量收升至两周高点，成交量亦突破300亿至 两周高位，中间价升近百点至6.63元。交易员表示，国际市场整体平稳静待美联储利率决议，月初时点购汇需 求相对较少，下行压力并不大，客盘结汇推动止损盘和交易盘出现，拉高成交量。但若美指表现平稳预计人民 币仍将维持6.6-6.65元区间宽幅波动。 他们并表示，跨月之后银行间流动性紧张状况缓解，因流动性导致的结汇需求暂时消退，但这种影响不排 除后续再度出现可能；稍晚美联储公布的本月利率决议料维持不变，而随后的美国税改计划若能落地，可能刺 激美元指数反弹，外部环境变化可能会施压人民币。 “月初实需购汇需求相对没那么多，人民币有反弹的可能，到月中可能贬值的压力会大一些。”一中资行 交易员称，“当然中美利差摆在那，人民币大跌基本不可能。” 另有交易员指出，现在人民币对美指反应没那么灵敏，即使美指未来仍有上升空间，但只要没突破区间， 人民币走弱的动力仍有限。当前人民币没有明显的趋势性方向，这种情况下期权交易的价值体现出来，明显觉 得期权交易活跃起来，客户的选择也更多。 全球汇市方面，美元兑一篮子货币周三企稳，投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)今日稍晚将公 布的政策决定；之前受困的新西兰元跳升，受好于预期的就业数据提振。 以下为今日在岸市场人民币兑美元收盘价、中间价，以及离岸市场人民币的主要报 价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格<CNY=CFXS 6.6161 6.6272 0.17% > 中间价 6.63 6.6397 0.15% 成交额<CNYSPTVOL=CFXT 320.12亿美 242.1亿美元 > 元 日内波动幅度(pips) 280 日低6.638 日高6.61 今年以来升贬幅度 5.04% 2005年汇改以来升贬幅 25.10% 度 一年期美元/人民币掉期 960 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.6163 6.6324 一年期NDF<CNY1YNDFOR= 6.77 6.7852 > 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率为为6.6154元；人民币兑欧元 EURCNYFIX16=CFXS、日圆和英镑的参考汇率分别为7.7067元、5.808 8元和8.8017元。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收 盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价 ，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋/李文科; 审校 吴云凌/曾祥进)