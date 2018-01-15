中国汇市：人民币早盘一度升破6.43创逾两年新高，美指续跌打开做多空间

* 人民币早盘飙升400点一度升破6.43元关口，创逾两年新高

* 中间价暴涨358点，创2016年5月3日以来新高

* 美指跌破前期低点，打开人民币做多空间

* 但在6.43左右企稳，关注是否有央行指引

路透北京1月15日 - 中国人民币兑美元即期周一早盘一路飙升，一度升破6.43关口创逾两年新高，中间价则大涨358点创2016年5月3日以来高位。交易员称，隔夜美指大幅走弱，跌破此前低点，为人民币做多打开空间，推动人民币一举升破去年9月高点，但在6.43左右短暂企稳。

人民币兑美元今日最高触及6.4280，为2015年12月9日以来最高水准；去年9月8日人民币曾高至6.4350。2018年新年以来人民币汇价涨势如虹，短短半个月时间最高涨幅一度超过1.2%。而2017年全年人民币上涨幅度为6.72%。

离岸人民币即期今日早盘亦大涨267点逼近6.43元关口，创2015年12月4日以来新高。

交易员并表示，今日总体成交较淡，在6.43左右出现空头回补和购汇需求，阻碍人民币汇价继续攀升，并回撤了70-80个点左右，短期关注这个阻力是否是暂时的，亦要关注美指的底究竟在哪里。他们都强调，这一轮人民币升值不是央行主导，而是美指疲弱所致，因此短期要关注央行的态度。

“隔夜美元跌得比较多，美指跌破前期低点，（美元）向下空间打开了，美元卖压比较重，400个点之后，有所企稳。”一中资行交易员称。

交易员并提到，对于企业而言，现在市场未来不好判断，只能有汇就结，随需购汇，任何赌方向的操作都没有必要了。

北京时间11:48，人民币兑美元即期报6.4341元，上日收报6.468元，夜盘终报6.4665元。今日人民币兑美元中间价报6.4574元，上日为6.4932元。人民币兑美元即期询价模式的成交额为52.11亿美元，上日半日为85.33亿美元。

中国人民银行副行长殷勇表示，综合中国经济地位与人民币目前使用状况的差异，考虑到市场对扩大人民币国际使用的巨大需求以及“一带一路”倡议为人民币国际化提供的重要战略机遇，可以得出一个结论，即人民币的国际使用还有巨大的发展空间。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周一陷于三年低点附近。欧元暂获喘息，此前受欧洲央行(ECB)决策者准备进一步缩减货币刺激举措的希望提振大涨。美元指数小跌0.1%至90.931，稍早一度低见90.857，创2015年1月来最低。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.5645元, 上日尾盘为6.5896元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.4356元, 与在岸即期价差为15点，上一交易日尾盘报6.4573元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.4314，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8441、5.8089和8.833。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 李文科; 审校 乔艳红)