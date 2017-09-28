中国汇市：人民币早盘一度跌破6.66创逾一个月新低，美指反弹是最大外因

* 人民币早盘一度跌破6.66元至逾一个月新低

* 中间价刷新一个月新低

* 美元指数连升，是人民币承压主要外因

* 购汇需求较多，但未见大行入市维稳

* 长假临近，市场交易情绪有所下降

路透上海9月28日 - 人民币兑美元即期周四早盘一度跌破6.66元至逾一个月新低，中间价亦刷新一个月新低。交易员表示，近期美元指数连续反弹是人民币调整的主要外部因素，虽然人民币中间价继续小幅过滤，且盘中购汇需求仍较多，但并未见大行入市维稳，价格仍由市场自发决定。

他们并表示，从近期市场表现和监管反应态度看，人民币料续跟随国际美元波动，因此汇率可能会延续高弹性；随着国庆节长假临近，预计机构也会逐渐降低或清理手中头寸，交易量料会萎缩。

“短期还是看涨美元吧，其实都是骗自己，认为该买(美元)了，找个理由，”一中资行交易员称，“而且相对人民币指数来说，基本还是稳定的，只要不太离谱，美元兑人民币波动还是交给市场吧。”

北京时间11:58，人民币兑美元即期报6.6488元，盘中一度跌破6.66元至6.6605，创8月25日来新低，上日收报6.635元，夜盘终报6.6425元。今日人民币兑美元中间价报6.6285元，上日为6.6192元。人民币兑美元即期成交额为73.68亿美元，上日半日为104.58亿美元。

稍早前路透测算今日人民币中间价大概会开在6.6336元附近，较上日贬值约144点。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周四在一个月高位附近交投，对美国总统特朗普政府财政改革可能有进展的希望带来支撑。

海外无本金交割远期外汇(NDF)市场上，美元/人民币一年期品种最新报在6.806元, 上日尾盘为6.791元。香港的离岸人民币兑美元即期最新报在6.648元, 与在岸即期价差倒挂8点，上一交易日尾盘报6.6399元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.6373，人民币兑欧元、日圆和英镑参考汇率为7.8246、5.9055和8.9198。

中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。(完) (发稿 张金栋; 审校 乔艳红)